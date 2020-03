Roma, una priorità dopo l'emergenza: blindare la fedeltà di Pellegrini

vedi letture

Guardare al futuro è un modo terapeutico per affrontare le difficoltà di questo periodo. In casa Roma si sta cercando di farlo esplicitando la volontà inequivocabile di blindare ai colori giallorossi il giocatore che al momento più degli altri rappresenta l’identità romanista della rosa di Paulo Fonseca. Il riferimento è tutto per Lorenzo Pellegrini, il cui rinnovo di contratto con annessa eliminazione della clausola rescissoria più che abbordabile attualmente in vigore, rappresenta un’assoluta priorità per la dirigenza capitolina a prescindere dalle tempistiche con le quali sarà concluso il passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedkin. La dimostrazione concreta di legame indissolubile con i colori giallorossi, Pellegrini l’ha già fornita la passata estate, quando non ha preso in considerazione la possibilità di liberarsi dall’attuale vincolo contrattuale con scadenza fissata al 2022 nonostante corteggiamenti illustri sia in Italia che in Europa. Ora la priorità è quella di arrivare alla fumata bianca prima del mese di luglio, quando entrerebbe in vigore la possibilità di usufruire del cavillo contrattuale di cui sopra per tentare ancora una volta la fedeltà, sin qui inattaccabile, dello stesso Pellegrini. Dopo la bufera Coronavirus, in casa Roma sarà questo uno dei primi argomenti di discussione.