Roma, Under: "Avevo bisogno di fare gol. ho le idee più chiare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Under, esterno della Roma, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club giallorosso dopo la vittoria contro il Frosinone: "Segno in momenti difficili? Dopo il gol a Verona l'anno passato ho continuato con una serie di reti frutto di maggior tranquillità e maggior sicurezza, e la stessa cosa è avvenuta questa sera, ho sempre molta autostima e consapevolezza del nostro gioco. Spero che inizi un periodo migliore di quello dell'anno scorso. Gol di rabbia? È stato un gol importante per me e per noi, ha permesso di indirizzare la gara su un binario positivo, ci voleva. Ora ci prepareremo con delicatezza alla partita di sabato. Quando segno ho una scarica di autostima importante, mi permette di essere tranquillo e giocare al meglio. Dopo il infatti gol avevo le idee più chiare. Avevo solo bisogno di questa rete, oggi come l'anno scorso".