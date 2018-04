Roma, Under: "Ce l'abbiamo messa tutta. Avanti su questa strada"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante della Roma Cengiz Under ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il pareggio per 0-0 nel derby contro la Lazio: “Impatto importante? Sono entrato con tanta volontà e tanta voglia. Abbiamo sprecato delle occasioni alla fine. Ce l’abbiamo messa tutta. Anche io mi sono impegnato tanto. I pali? Volevamo dar seguito alla settimana. Anche se ce l’abbiamo messa tutta abbiamo pareggiato. Dove si poteva osare per far male alla Lazio? Dopo il rosso a Radu abbiamo avuto delle occasioni ma non siamo riusciti a segnare, avremmo potuto fare qualcosa in più però alla fine è andata così. Se il 3-4-2-1 può esaltarmi? Qualsiasi modulo mi va bene, io ci metto tutta la volontà possibile. Contro il Barcellona questo modulo ha funzionato. Ogni modulo va bene. Continuiamo su questa strada”.