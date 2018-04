Roma, Under: "Che sfortuna non aver giocato con Totti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Ünder, attaccante della Roma, parla così ai microfoni di Spor Arena Plus del suo approdo in giallorosso: “Ho ricevuto un’offerta dal Manchester City, ma non ero d’accordo. C’era il progetto della Roma e l’atteggiamento del club e dell’allenatore è stato importante per me. Poi, con la vendita di Salah, la squadra è stata più adatta alle mie caratteristiche. E Monchi dice che posso diventare importante per il futuro di questa squadra. Per quanto riguarda Di Francesco è un ottimo allenatore, che dà tanta importanza alla disciplina e al lavoro tattico. Dà a tutti i giocatori una possibilità, si fida di loro e li ruota di continuo. Vuole sempre il massimo in allenamento e abbiamo un buon rapporto. Dzeko? Edin è un grande marcatore, parliamo spesso prima delle partite e mi dice cosa fare quando arriva la palla. Per quanto riguarda Francesco, un giorno sono uscito dalla doccia, dopo un allenamento, e Monchi mi ha detto che dovevo incontrare una persona. Sono andato ed era Totti, ero molto emozionato. Mi sento però sfortunato a non aver giocato con lui. Messi? Sono cresciuto guardando i suoi video. Rispetto Ronaldo, ma Messi è il migliore al mondo. Poi, mi piace molto David Silva”.