Roma, Under con Ramadani. Nodo clausola per il rinnovo del contratto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa che la Roma sta portando avanti per il rinnovo del contratto di Cengiz Under. L'attaccante turco, che è passato nella scuderia di Fali Ramadani, dovrebbe presto arrivare a guadagnare circa 2 milioni di euro netti a stagione, ma al momento le parti non hanno ancora raggiunto l'accordo sulla clausola rescissoria: sia sull'ammontare economico della clausola che sulle eventuali modalità di pagamento.