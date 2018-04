Roma, Under: "Cresciuto con i video di Messi. Ieri gioia incredibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cengiz Under, attaccante della Roma, ai microfoni del portale turco Sporx ha così commentato il il 3-0 rifilato al Barcellona e il conseguente passaggio alle semifinali di Champions League: "Sono cresciuto guardando i video di Leo Messi, è così da quando avevo 10 anni. Giocare una gara con lui in campo è stato indescrivibile e ovviamente sono felicissimo per questa vittoria".