© foto di Insidefoto/Image Sport

Cengiz Under, esterno della Roma, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: "L'importanza di questo derby è evidente per tutti a Roma, faremo del nostro meglio mettendo in campo tutto per cercare di vincere. È normale che il derby sia importante, visto che si sfidano due squadre della stessa città, così come in Turchia, a Istanbul, tra Fenerbahce e Galatasaray".