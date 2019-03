© foto di Federico Gaetano

Tornato dall'infortunio, Cengiz Ünder è il protagonista di questa settimana dell'AS Match Program: la sua intervista integrale andrà in onda su Roma TvRoma TvRoma Tv alle ore 19:30. Questo un'anticipazione delle sue parole: "A nessuno piace infortunarsi, a causa di questo stop ho saltato delle gare molto importanti, sia in Champions che in campionato. È stato il destino, mi è dispiaciuto ma ora voglio cercare di fare il massimo per riprendere a giocare. Al momento ho ripreso ad allenarmi con i compagni e voglio prepararmi al meglio per tornare in forma".