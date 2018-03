Roma, Under: "Dopo la Samp è arrivato un nuovo Cengiz"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il talento giallorosso Cengiz Under ha parlato al Match Program della Roma. Queste le sue dichiarazioni più rilevanti: "Contro lo Shakhtar è stato il mio esordio in Champions League. Ho anche segnato il primo gol in Ucraina ed è stato molto bello. Poi abbiamo vinto la seconda partita 1-0 e siamo molto contenti di essere arrivati ai quarti di finale. Ovviamente il nostro impegno è dare il massimo fino in fondo con il supporto dei nostri tifosi. Il Crotone? La loro situazione non ci interessa: siamo tra le prime tre squadre del campionato. Non importa se hanno bisogno di punti. Ci alleneremo al meglio, come facciamo per ogni partita. Andiamo a vincere a Crotone. Le otto gare da titolare? Una cosa bella! La seconda parte di stagione per me è iniziata al meglio dopo un inizio difficile. Ma poi posso dire che “un altro Cengiz” è arrivato. Dopo la partita contro la Sampdoria, ho iniziato a sentirmi più sicuro di me. Ho cominciato a capire un po’ l’italiano e quindi la comunicazione con i compagni di squadra è migliorata. E di conseguenza è nato un nuovo giocatore. Gioco titolare da otto partite e spero di continuare a lavorare in questo modo per poter essere a disposizione del mister. Voglio dare sempre di più in campo e l’unico modo è lavorare duro in allenamento. Spero di fare sempre meglio. Dopo una prima parte della stagione in cui mi sono dovuto ambientare le cose sono andate meglio e ho cominciato a parlare con i compagni. Per me è stato molto importante cominciare a capire l’italiano. E si è visto anche in partita. Di Francesco? Mi ha molto aiutato, sono otto partite consecutive che parto titolare. Mi fa sentire la sua fiducia. In campo posso fare tranquillamente quello che voglio. Sento forte il suo sostegno. Ha sempre creduto in me e non lo deluderò. Voglio continuare a giocare così. La vita a Roma? Mi sento molto a mio agio in questa città. Quando ho tempo, se sono libero dagli allenamenti, vado in giro in centro. Mi piace molto questa città, girare tra luoghi pieni di storia. Insomma sono molto contento di vivere qua".