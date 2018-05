Roma, Under: "Dopo la sosta sono un'altra persona, contento del gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata a Cagliari, il talento della Roma Cengiz Under ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Sono molto contento per il gol fatto, sono contento e voglio ringraziare i miei compagni per la vittoria. Abbiamo vinto 4-2 mercoledì, anche oggi siamo riusciti a vincere ma la stagione non è ancora finita. Dopo la sosta sono tornato come un'altra persona, devo ringraziare il mister e i miei compagni, devo continuare su questa strada".