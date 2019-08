Roma, Under felice dopo il rinnovo: "Il club ha realizzato il mio desiderio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora, giorno dopo giorno, mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi”, ha commentato Cengiz Under dopo il rinnovo del contratto con i giallorossi fino al 2023. “É un momento davvero felice per me, ringrazio il Club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma”, riporta il sito ufficiale dei capitolini.