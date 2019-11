© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ieri con la sua Turchia, Cengiz Ünder ha conquistato un pareggio decisivo contro l'Islanda, ottenendo la qualificazione agli Europei del 2020. Una gioia incontenibile per l'attaccante, come riporta Gazzetta.it: “Mi sono fatto male prima di riuscire a fare buone prestazioni, ma ora è tutto alle spalle. Sto bene e sono pronto a fare il massimo per il mio club. Qualificazione ad Euro 2020? La sensazione che provo ora non si può spiegare. Sono felicissimo. Voglio fare le cose al meglio per la mia carriera, crescendo passo dopo passo. Sono appena rientrato da un infortunio, ma ora è tutto alle spalle e io ci sono”