Roma, Under: "La Nazionale conta più di tutto. Voglio Euro2020"

L'attaccante della Roma Cengiz Under, titolare ieri nella Turchia contro la Tunisia, ha parlato così: "Le prestazioni con il club sono importanti, ma quelle in Nazionale lo sono ancora di più. Rappresentiamo la Turchia. Se non fossimo rimasti in dieci, avremmo battuto la Tunisia, ma è stata comunque una bella lotta. Il mio sogno è giocare il Mondiale, spero di riuscire intanto a partecipare all'Europeo del 2020. Nel 2008, quando siamo stati eliminati, mi sono strappato i capelli. Siamo una Nazionale giovane e sono certo che disputeremo le prossime manifestazioni internazionali". Lo riporta haber7.com.