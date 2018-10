Roma, Under nel mirino di Bayern, Arsenal e Tottenham: pronto il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Europa guarda con interesse Cengiz Under e si prepara a dare l'assalto al gioiello della Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non c'è infatti solo il Bayern Monaco sulle tracce del turco, che piace anche ad Arsenal e Tottenham. Dall'altra parte però la Roma non intende certo privarsi di lui e l'anno prossimo proporrà il rinnovo al calciatore, adeguandogli l'ingaggio intorno ai due milioni di euro a stagione.