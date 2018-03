Roma, Under: "Primi tre mesi complicati, poi mi sono ambientato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Impegnato in conferenza stampa in vista dell'amichevole fra Turchia e Montenegro, Cengiz Under ha parlato anche del suo ambientamento a Roma: "Per me, i primi tre mesi sono stati davvero difficili, non mi stavo adattando. Ho iniziato a farlo quando ho iniziato a capire l'italiano, e da lì le cose sono migliorate, penso si sia visto. Cercherò di continuare a farlo".