Roma, Under prossima plusvalenza: può partire per almeno 50 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Tempo oggi in edicola fa il punto su Cengiz Under: il turco ex Istanbul Basaksehir ha tante richieste e fa gola a molti club. Cederlo per la società giallorossa sarebbe un affare: il Bayern Monaco lo sta seguendo con grandissima attenzione. Per 50-60 milioni di euro potrebbe lasciare la Capitale, l'alternativa è il rinnovo coi giallorossi ma senza fretta con l'attuale accordo ora in scadenza nel 2022.