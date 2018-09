Roma, Under: "Ritiro utile per capirci meglio come gruppo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria mai in discussione ieri per la Roma contro il Frosinone all'Olimpico. Ad aprire le marcature per gli uomini di Eusebio Di Francesco ci ha pensato Cengiz Under, attaccante turco, che nel dopopartita ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista (fonte Vocegiallorossa): "Vittoria molto importante, ma non guardiamo la classifica, ragioniamo partita per partita: tutte sono da vincere, come quella di sabato contro la Lazio. Abbiamo dimostrato un ottimo gioco, ma è presto per dire dove possiamo arrivare, ma siamo una squadra molto forte. Il ritiro? Siamo sempre stati uniti in passato, ma forse il ritiro è servito per stare ancora più insieme e capirci meglio".