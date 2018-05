© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, l'esterno d'attacco della Roma Cengiz Under ha parlato anche dei tanti rumors di mercato sul suo futuro: "Il mio grande sogno era giocare in Champions, ci sono riuscito e siamo arrivati addirittura in semifinale. Vogliamo ripetere lo stesso cammino europeo in campionato. Quest'anno abbiamo fatto bene, ma possiamo sempre migliorare. Futuro? La scelta Roma è stata una delle migliori della mia carriera, credo che sia stata giusta. Ho firmato un contratto di cinque anni e sono molto felice qui. Per questo non si può parlare di un altro trasferimento, mi sono inserito benissimo in questa squadra".