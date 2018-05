Roma, Under: "Terzi perché meglio della Lazio. Futuro? Sogno Scudetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno d'attacco della Roma Cengiz Under ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in vista dell'ultima sfida di campionato con il Sassuolo: "Siamo sempre concentrati su tutte le partite e lo saremo anche per l'ultima di campionato. Siamo pronti per la sfida con il Sassuolo, vogliamo vincere e chiudere al terzo posto davanti alla Lazio perché siamo migliori. Per il prossimo anno sogno lo Scudetto perché abbiamo una grandissima squadra".