Roma, Under vale 50 milioni: mezza Europa pronta all'offerta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, mezze big d'Europa seguono con interesse l'attaccante della Roma Cengiz Under. Arsenal e Barcellona sopra a tutte paiono già pronte a muoversi concretamente per provare a convincere i giallorossi a farlo partire nel corso dei prossimi mesi. Il prezzo attuale è di circa 50 milioni di euro, destinato a salire ancora nel caso in cui il giovane turco dovesse continuare a vivere al centro del gioco della squadra di Di Francesco.