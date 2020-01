© foto di Imago/Image Sport

La Roma, prima di virare con decisione sul Matteo Politano per sostituire l'infortunato Zaniolo, aveva pensato all'esterno offensivo del Liverpool, Shaqiri. Poi però, i giallorossi hanno deciso di puntare sull'italiano, che tra l'altro è un prodotto del settore giovanile romanista e dunque, in futuro, potrebbe fare comodo anche per le liste sia italiane che, soprattutto, europee. A riportarlo è Sky Sport.