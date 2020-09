Roma, valutazioni in entrata: si dipende da Dzeko

In una sessione di mercato dalla gestione molto complicata, la Roma cerca di trovare spiragli per portare avanti operazioni in entrata. Alcune, come quella legata a Smalling, sono instradate da tempo ed attendono solo di essere ratificate. Altre necessitano di giri più complicati e di attesa, ammesso che ci sia la possibilità effettiva di portarle a termine: Milik su tutti. Nel ballo delle alternative avanzate c’è sempre Kokorin, che come ormai noto, vanta una clausola piuttosto agevole che gli consentirebbe l’uscita verso un campionato come la serie A. In uscita c’è sempre Karsdorp, ormai vicino al passaggio al Genoa da completare probabilmente dopo la prima giornata di campionato. Il tutto, ovviamente, in attesa di dirimere la questione Edin Dzeko: la permanenza o l’addio del bosniaco sono la discriminante per avere o meno le mani legate sul fronte entrate. Vale la pena di ipotizzare investimenti risparmiando i soldi del fuoriclasse per eccellenza presente e disponibile in rosa? Un’eventualità della quale si sta discutendo anche a Trigoria. Sul fonte portieri piovono manifestazioni di interesse nei confronti di Olsen: abboccamenti dalla Spagna e proposta avanzata dal Watford. In settimana le valutazioni più approfondite, senza escludere lo scenario che lo svedese possa decidere di restare a Roma e giocarsi il posto con Pau Lopez.