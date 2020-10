Roma, venerdì l'intermediario di Smalling a Trigoria. L'alternativa è l'ex giallorosso Rudiger

Venerdì prossimo sarà una giornata chiave per il futuro di Chris Smalling. Come riporta Sky Sport, infatti, l'intermediario del difensore inglese sarà a Trigoria per provare a sbloccare la trattativa per riportarlo dal Manchester United alla Roma. L'alternativa è un ex altro ex giallorosso con la formula del prestito, Antonio Rudiger del Chelsea, ma i capitolini ad oggi non sono convinti.