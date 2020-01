© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ad una manciata di minuti dalla sfida alla Juventus è intervenuto a Sky Sport: "Vogliamo reagire dopo la sconfitta della scorsa settimana. Abbiamo lavorato molto bene in questa settimana, vogliamo fare una grande partita. Corsa Champions? E' un campionato molto difficile, con tante squadre forti, ma se vogliamo sperare di restare più in alto possibile in classifica dobbiamo fare un'ottima partita. Il fiato c'è".