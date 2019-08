Roma, Veretout in ritardo e Fonseca lo aspetta con l’incognita del ruolo

Oggi nuovo test per la Roma di Fonseca. Dopo il successo per 3-1 di mercoledì contro il Perugia, i giallorossi alzano ancora l’asticella. Alle 18 affrontano il Lille, ma con diversi assenti. Su tutti spicca il nome di Jordan Veretout, ultimo acquisto di Petrachi in questa sessione di mercato. Dal suo arrivo (20 luglio) si contano sulle dita di una mano gli allenamenti fattI in gruppo.

RITARDO - Il francese, dopo esser stato escluso dal ritiro della Fiorentina, è arrivato nella Capitale un po’ in ritardo di condizione rispetto ai suoi nuovi compagni. Nel pre-campionato viola ha rimediato anche una botta alla caviglia che in questi giorni si è riacutizzata e non gli permette di allenarsi a pieno regime. Dunque dopo il forfait del Renato Curi, anche questa sera non scenderà in campo. Fonseca non lo ha convocato. Ha preferito lasciarlo nella Capitale ad allenarsi a parte come ha già fatto in questi giorni. Il rientro in gruppo è previsto per metà della prossima settimana. Difficile immaginarlo in campo con l’Atletic Bilbao, più facile vedergli fare i primi minuti all’Olimpico contro il Real Madrid l’undici agosto. La condizione atletica di Veretout, però, non è il solo punto interrogativo intorno al francese in quest’estate.

INCOGNITA - Il tecnico portoghese vorrebbe cucirgli addosso il ruolo di regista, ma fino ad oggi non ha mai potuto lavorarci, alternando in quel ruolo Pastore e Pellegrini come giocatori da affiancare a Diawara o Cristante. D’altronde lo ha detto anche l’ex Fiorentina in sede di conferenza stampa: “Il mister mi ha voluto per impostare il gioco”. Per il francese non è un ruolo totalmente nuovo, ma certamente non è quello più naturale. Nasce mezzala anche se poi nel corso della sua carriera ha girato un po’ tutte le posizioni del centrocampo, compresa quella da mediano. Da play basso ha giocato 33 partite, di queste 18 sono con la maglia della Fiorentina nell’ultima stagione. Pioli aveva iniziato a formarlo poi c’è stato l’avvicendamento in panchina con Montella e lo stesso calciatore ammette: “In questo nuovo ruolo devo ancora migliorare e imparare tanto”. Fonseca ora aspetta di poterci iniziare a lavorare insieme al tattico Leal se non fosse solo per liberare da quel ruolo Pellegrini e Zaniolo, due giocatori molto più votati all’attacco e sacrificati nella posizione di mediano.