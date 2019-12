Roma, Veretout: "La qualificazione è l'unica nota positiva della serata"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jordan Veretout, interpellato dai microfoni di Sky Sport dopo il pari tra Roma e Wolfsberger, si è così espresso sulla prestazione dei giallorossi: "Abbiamo sbagliato la partita, l'atteggiamento non è stato buono. Dobbiamo subito rifarci domenica, perché così non facciamo nulla. L'aspetto positivo stasera è solo la qualificazione. Non so quali siano le ragioni, ho visto che il Basaksehir ha vinto in Germania, quindi abbiamo rischiato molto. Mi piace giocare con Diawara perché è un centrocampista più difensivo, che mi permette di giocare più alto. Non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo lavorare e proseguire su questa strada. Stasera c'è un po' di rammarico perché abbiamo sbagliato la partita".