Roma, Veretout: "Nel secondo tempo dobbiamo essere più aggressivi per vincere"

vedi letture

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, commenta ai microfoni di Dazn il primo tempo di Genoa-Roma, con i giallorossi in vantaggio per 0-1: “E’ una partita difficile contro una squadra che è cresciuta tantissimo. Dobbiamo fare attenzione in ripartenza ma dobbiamo continuare a muovere il pallone e farlo ancora di più perché per liberarci dobbiamo fare di più e prendere più la profondità. Dobbiamo fare di più, non è sufficiente il vantaggio del primo tempo, dobbiamo tornare ancora con più aggressività per vincere oggi”.