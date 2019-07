Roma, Veretout: "Qui per crescere e per aiutare la squadra"

Jordan Veretout si è presentato a Roma TV nella rubrica "In Numbers". Ecco l'intervista integrale del francese rilasciata al canale tematico giallorosso:

26 anni

"Si, credo di essere cresciuto molto. Ho fatto esperienze all'estero, tra l'altro qui in Italia. Sono felice di essere qui a Roma, una città splendida. Penso che anche la mia famiglia si troverà bene, perché anche questo è importante, che i miei cari si trovino bene. E qui sicuramente crescerò e spero di fare il massimo per aiutare la squadra".

13 gol segnati in Italia.

"Mi piacciono molto i calci piazzati e mi è sempre piaciuto calciarli. Poi sarà l'allenatore a scegliere, ci sono giocatori che li calcia o molto bene. Però vedremo in campo, non ci penso ora. La cosa più importante è che ho firmato con la Roma. È sta una trattativa molto lunga, ma la cosa importante è che oggi sono qui. Il primo anno in Italia giocavo più avanzato ed era facile stare più a ridosso dell'area e finalizzare con più facilità. Il secondo anno ero in posizione più arretrata, a centrocampo, davanti alla difesa e partivo più lontano dalla rete, quindi era più difficile trovare la via del gol. Però entrambi i ruoli mi hanno fatto crescere, soprattutto quello davanti alla difesa. Non era un ruolo che ero abituato a ricoprire. Ho imparato molto tatticamente, ho avuto modo di riflettere su come fare le cose in quella parte del campo, quindi è una posizione che mi ha dato molto e oggi quando gioco mezz'ala riesco a stare anche più avanzato".

3 campionati.

"Il campionato inglese è il classico gioco box-to-box più fisico. Anche quello francese, con calciatori rapidi, soprattutto davanti. Il campionato italiano è più tattico, il gioco è più riflessivo. Da giocatore, con le sedute video, si cura molto la tecnica. Ha anche degli ottimi giocatori. È un campionato che amo molto. Si rilancia da dietro. È il calcio con la C maiuscola, come piace a me".

16° francese nella storia della Roma.

"Sì, grandi giocatori francesi sono passati di qui: Dacourt, Candela, Mexes, sono giocatori che conosco e stimo molto. Altri sono qui oggi: Steven Nzonzi, Maxime Gonalons, Defrel. Sono il sedicesimo giocatore francese, è positivo. Sono contento di aver firmato con la Roma oggi perché significa giocare in una grande squadra".