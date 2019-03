Roma, verso l'Empoli: Zaniolo recupera, Perotti resta l'alternativa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime verso Roma-Empoli, raccontate da Il Corriere dello Sport. Possibile 4-2-3-1 con Kluivert sulla trequarti. C'è Zaniolo, El Shaarawy in campo e Schick con un'occasione importante del 1' vista la squalifica di Dzeko. L'alternativa, in caso di forfait di Zaniolo, è Perotti in campo anche se l'argentino è stanco dopo i 120 anni di Oporto. L’altra notizia interessante emersa dalla rifinitura è la promozione dell'olandese tra i titolari: è lui il favorito per occupare una delle due fasce dell’attacco, con il Faraone dall’altro lato.