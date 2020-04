Roma, verso la ripresa degli allenamenti: Veretout introduce il pallone nelle sedute “fai da te”

vedi letture

Se si riprenderà a giocare il campionato è ancora un rebus, intanto i calciatori continuano la loro quarantena con gli allenamenti a casa, ma la mancanza del pallone si fa sentire. “Ne ho comprato uno su Amazon almeno posso fare due palleggi in salotto” ha confessato qualche giorno fa Florenzi in una diretta Instagram, ma anche chi è nella Roma ora si sta ingegnando come può. E’ il caso di Veretout che ha cominciato a provvedere in un altro modo: su Instagram il francese ha documentato con alcuni video il suo allenamento. Il centrocampista della Roma torna ad abbracciare il pallone nel giardino di casa, utilizzando delle rampe che permettono di simulare un avversario da superare, oppure utili per la sponda nella ricezione di un passaggio, oltre a somigliare a delle porticine per concludere l’esercitazione.

A tutto questo si unisce il lavoro che fanno anche il resto dei compagni e quindi tanta cyclette e lavoro aerobico, chi può unisce degli esercizi in piscina, mentre le sedute di gruppo vengono svolte a gruppi di 10-15 persone attraverso Face Time in modo che lo staff di Fonseca possa monitorare quanto più possibile i programmi giornalieri.