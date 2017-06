Roma, via al dopo Salah: contatto tra Monchi e l'agente di Berardi

© foto di NewsPix/Image Sport

Parte ufficialmente oggi la trattativa tra Roma e Sassuolo per Domenico Berardi, stella del Sassuolo e dell'Italia Under 21. Come rivelato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, il ds Monchi in giornata ha contattato il procuratore del calciatore per esternare l'interesse della società giallorossa per il calciatore di Cariati.

La Roma, che deve sostituire Mohamed Salah, ha in Berardi il suo primo obiettivo per l'attacco: il Sassuolo valuta l'attaccante classe '94 40 milioni di euro.