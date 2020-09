Roma, via al recupero di Zaniolo. L'obiettivo è tornare in campo a marzo

Ricostruito ieri a Innsbruck il crociato del ginocchio sinistro, inizia ufficialmente oggi il percorso di recupero di Nicolò Zaniolo. Come riporta il Corriere dello Sport dopo i primi giorni di riabilitazione direttamente in Austria il 22 giallorosso rientrerà a Roma per proseguire il lavoro, con il ritorno in campo che dovrebbe avvenire fra 5/6 mesi: tradotto nel mese di marzo.