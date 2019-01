Roma, via libera del Besiktas per Vida

La Roma nella serata di oggi ha avuto il via libera per l’acquisto del centrale difensivo Domagok Vida del Besiktas. Come riferisce Sky Sport il club turco ha prima sondato il terreno con l’Inter, che da tempo segue il croato, e una volta capito che i nerazzurri al momento, vista la permanenza di Miranda, non erano interessati hanno dato l’ok ai giallorossi per accelerare la trattativa. Il classe ‘89 dovrebbe trasferirsi a Roma in prestito con obbligo, e non diritto, di riscatto volendo essere certo di restare in giallorosso anche dopo l’estate.