Roma, via libera per l'assalto a Herrera. Perotti può essere il sacrificato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hector Herrera è un obiettivo importante per il centrocampo della Roma e i giallorossi, ottenuto l'ok di Pallotta, sono pronti all'accelerazione definitiva in vista del prossimo mercato di gennaio. Stando al Corriere dello Sport Monchi in questo momento è in vantaggio sull'Arsenal e starebbe trattando sull'ingaggio del messicano con l'agente FIFA che cura la mediazione, Claudio Vigorelli. Per rimanere nei parametri del FPF sarebbe però necessaria una cessione, con tutti gli indizi che portano a Diego Perotti.