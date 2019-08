© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero la Roma continua a lavorare all'uscita di Santon. Il terzino ex Inter non rientra nei piani di Fonseca, per questo Petrachi sta cercando una soluzione. Una volta ceduto Santon, potrebbe arrivare in prestito uno fra Zappacosta ed Hysaj (favorito l'esterno del Chelsea). In questo modo la Roma migliorerebbe la qualità degli esterni difensivi ed all'occorenza potrebbe alzare Florenzi sulla linea dei trequartisti.