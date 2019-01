© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la trattativa tra la Roma e il Besiktas per il difensore centrale croato Domagoj Vida. Ieri c'è stato il primo contatto tra le parti, oggi un nuovo aggiornamento con l'offerta formulata dalla società giallorossa e attesa di una risposta da parte della società turca. In questo momento si tratta, il nome del giocatore resta in cima agli obiettivi per la nuova difesa di Di Francesco. Lo rivela Sky Sport.