Roma, Villa Borghese scongiurata: i calciatori a Trigoria ma il pallone è ancora vietato

Dzeko e compagni potranno correre in sicurezza a Trigoria. L’ordinanza delle Regione Lazio, prima, e il Viminale poi, riaprono i cancelli dei centri sportivi anche gli sport di squadra seppur mantenendo la forma dell’allenamento individuale. Ma il mondo del calcio, e la Roma in particolare, per il momento non chiedevano altro, se non esser trattati come gli atleti di sport singoli. Il club sta ultimando i dettagli per riprendere in sicurezza. Da oggi a mercoledì al via le viste mediche, mentre da giovedì sarà possibile scendere in campo. Ci saranno turni e fasce orarie con i giocatori che saranno spalmati sui tre campi di cui Trigoria dispone. Niente allenamento con il pallone o sedute nelle zone chiuse dell’impianto (come le palestre). Sarà svolto un lavoro prettamente atletico e rigorosamente all’aperto con l’impossibilità per i calciatori di potersi fare la doccia e utilizzare gli spogliatoi. I giocatori, infatti, dovranno arrivare già cambiati e troveranno un Fulvio Bernardini totalmente sanificato (non è la prima volta dallo stop forzato) nella giornata di ieri.

Tutto questo in attesa che ci possa essere poi un’ulteriore passo in avanti dal 18 maggio con la possibilità di svolgere gli allenamenti di squadra seguendo il protocollo che Governo e FIGC stanno ultimando. A quel punto non sarà previsto il ritorno a casa dei calciatori, ma scatterà il maxi ritiro all’interno di Trigoria che prevede un totale di 36 camere, due ristoranti, tre spogliatoi e tre campi: tutti requisiti che per ora rispecchiano in pieno le indicazioni che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.