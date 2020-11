Roma, Villar: "Abbiamo fatto una buona partita, qui per essere un giocatore importante"

Il centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Cluj: "Siamo tanti spagnoli, per noi è più facile. Stiamo facendo un buon lavoro. Oggi mancava Carles Perez, siamo felici e tutto sta andando bene".

Tu hai giocato quasi da trequartista oggi.

"Sì. Oggi abbiamo cambiato un po' il sistema perchè abbiamo tanti giocatori e possiamo utilizzare sistemi diversi. Abbiamo fatto una buona partita, per me era anche diversa la posizione ma mi sono trovato bene".

Il numero 14?

"Non c'è una storia dietro che posso raccontare. Mi piace molto il numero 8 che avevo all'Elche ma qui lo aveva Perotti. Quando sono arrivato gliel'ho chiesto. Gli manco troppo (ride ndr)".

Parli già da veterano. Chi ti ha aiutato di più? Il mister, i compagni...

"E' un po' merito di tutti. Mi manca tantissimo per arrivare al massimo livello e loro tutti i giorni. Quando arrivi in uno spogliatoio nuovo ma quando ci sono giocatori come Dzeko, Perotti, Pastore per noi è più facile, hanno aiutato l’inserimento dei più giovani".

Pensi di diventare titolare della squadra che gioca in campionato?

"Non sono io che faccio le scelte ma tutti noi lavoriamo per essere magari non titolari ma giocatori importanti della squadra. Sono arrivato qui per essere un giocatore importante ma non solo io tutti i miei compagni".