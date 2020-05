Roma, Villar: "Col Cagliari non ero nervoso, ora aspetto il 1° gol. Parejo e De Jong i miei idoli"

vedi letture

Il giovane centrocampista della Roma, Gonzalo Villar, ha risposto alle domande dei tifosi sul profilo Twitter del club. Queste le sue dichiarazioni sull'esordio da titolare contro il Cagliari e l'ambientamento nella capitale: "Prima del Cagliari, ad essere onesti, non ero nervoso. Ero concentrato sul match e mi sono divertito da quando siamo saliti sul bus per andare allo stadio fino alla fine del match, che è stato pazzesco".

Il compagno più scherzoso? E quello più serio?

"Il più scherzoso è Spinazzola. Il più serio non saprei, siamo una squadra divertente, scherziamo sempre tra di noi".

Nemmeno Kolarov?

"Lui mi ha trattato come un fratellino fin dal primo giorno"

Le prime impressioni su Roma?

"All'inizio ero stupefatto, poi quando ho realizzato ero solo felice. Quando sono arrivato qui, in appena due giorni ho ricevuto una quantità irreale di supporto. Non vedo l'ora di tornare in campo".

Il suo rapporto con Carles Perez?

"È stato fantastico sin da quando abbiamo fatto la prima esperienza insieme all'estero. Ci siamo incontrati nella Spagna U21 ed è stato bello per noi ritrovarci a Roma".

Ora ci vorrebbe il primo gol.

"Spero che arrivi presto, anche se sarà un peccato non festeggiare davanti ai tifosi".

Differenze tra Roma ed Elche?

"Facciamo allenamenti molto simili, perché entrambi i mister amano giocare col pallone. Con Fonseca poi cresco ogni giorno".

Cosa pensa della città di Roma?

"La amo, è la città più bella del mondo. Amici e familiari non vedono l'ora di venire a trovarmi quando si potrà".

Dove preferisce giocare?

"Mi piace giocare in mediana con un compagno accanto e un numero dieci davanti, come giochiamo per esempio quest'anno, ma mi trovo bene anche in un centrocampo a tre".

Si ispira a qualcuno?

"Mi piacciono molto Dani Parejo e Frenkie de Jong".