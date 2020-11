Roma, Villar e il retroscena su Dzeko: "L'ho incontrato 12 anni fa, quando facevo il raccattapalle"

"Il mio amore per il calcio è nato a scuola, è lì che ho iniziato ad appassionarmi. Studiavamo e a ricreazione giocavamo a pallone. Era una cosa che avevo dentro di me". A parlare al sito ufficiale della Roma è Gonzalo Villar: "Per chi tifavo da bambino? Per il Real Murcia, la squadra della mia città. Oggi gioca in Segunda B, la Serie C spagnola. Attualmente non si trova in un buon periodo, non ci sono tanti soldi ma continuo a vedere le loro partite quando possibile e spero un giorno di rivederli nella Liga. E poi ho un altro bel ricordo di quando ero piccolo che si ricollega al Real Murcia…”

Prego…

“Nel 2008 la Spagna giocò una partita di qualificazione ai Mondiali contro la Bosnia alla Nueva Condomina, lo stadio del Real Murcia. La Spagna vinse 1-0, io facevo il raccattapalle e nella Bosnia giocava Edin. Gliel’ho raccontato l’anno scorso. È stata una bella coincidenza ritrovarlo poi come compagno di squadra 12 anni dopo”.