Roma, Villar in crescendo. E Luis Enrique ci pensa per la sua Spagna

In questa stagione Gonzalo Villar si sta prendendo spazio e considerazione nella Roma di Paulo Fonseca dopo essere arrivato lo scorso anno come semisconosciuto dall'Elche. Un rendimento, quello del centrocampista classe 1998, che non ha lasciato indifferente neanche in Spagna, la sua patria. Tanto che, scrive oggi il Corriere dello Sport rilanciando alcune indiscrezioni arrivate proprio dalla penisola iberica, Luis Enrique, ct delle Furie Rosse starebbe pensando di convocarlo per i primi impegni del 2021 della sua Nazionale.