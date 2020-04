Roma, Villar: "La Serie A è quello per cui ho sempre lottato. Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti"

Nel corso di una diretta Instagram il centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha parlato di come sta passando questo lungo stop: “Sta andando bene, abbiamo molto tempo a disposizione e a bbiamo tutto il materiale che ci serve per allenarci e un programma da seguire. Ci alleniamo su Face-Time e in videochiamata con la squadra. Oltre all’allenamento mi piace molto vedere video di giocatori che mi piacciono, lo faccio come un piacere ma anche per imparare e allenarmi. La mentalità è il 50-60% del livello di un giocatore. Mi sono abituato alla nuova vita, anche se non vedo l’ora che finisca. - continua Villar come riporta Vocegiallorossa.it - Passare dalla seconda serie spagnola alla Serie A è stato completare un percorso di crescita, sono sempre stato ossessionato dal calcio e questo salto è stato quello per cui ho sempre lottato. Differenze? L’allenatore della Roma è portoghese, quindi è un po’ spagnolo, quindi sono riuscito ad adattarmi subito, anche se comunque delle differenze le ho trovate. Dal primo allenamento ho trovato che il gioco ha un ritmo molto veloce e aggressivo. È un gioco molto fisico ma con molta qualità. Con chi avrei voluto giocare fra Totti, De Rossi e Batistuta? È difficile scegliere, ma direi Totti”.