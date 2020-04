Roma, Villar: "Obiettivo Champions, ma se non ci riusciamo non sarà un fallimento"

Il centrocampista giallorosso Gonzalo Villar ha partecipato ad una conferenza indetta dalla Federazione Calcio della Comunità Valenciana (FFCV), dove erano presenti altri calciatori. Queste le sue parole:

Il trasferimento alla Roma?

“Passare dall’Elche alla Roma è stato per un grande salto, all'inizio della stagione non me lo sarei mai aspettato perché era molto complicato, ma poi tutto è andato come volevo e per quello che lavoravo".

Come è stato l'ambientamento in giallorosso?

"Onestamente non mi aspettavo di trovare uno spogliatoio così umile nonostante fosse pieno di stelle e giocatori molto bravi. Ci hanno accolto molto bene (parla anche di Carles Perez, ndr), quasi come dei fratelli minori, e ci hanno fatto approcciare molto facilmente in una lega molto competitiva".

L'esordio con la maglia della Roma?

"L’esordio è stato un po’ amaro perché abbiamo perso, ma mi è servito per mettere il mio primo sigillo e poter dire che avevo veramente realizzato il sogno di giocare in Serie A".

Il compagno di squadra più forte?

"Dzeko è il giocatore che più di tutti mi ha impressionato, è spettacolare".

Quali sono gli obiettivi della Roma?

"Vogliamo arrivare in Champions League. In campionato ci sono tante squadre forti, sarebbe una delusione non riuscirci, ma non sarebbe un fallimento”.