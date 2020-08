Roma, Villar: "Voglio restare e diventare un giocatore importante. Fonseca crede in me"

Il centrocampista della Roma, Gonzalo Villar, ha rilasciato un'intervista a Marca in vista della gara di Europa League contro il Siviglia, nella quale ha toccato diversi argomenti: "Fonseca ha mostrato molta fiducia in me e molto interesse quando erano in corso le trattative. Mi piace la sua proposta e si adatta molto bene al mio gioco. Giocare la palla da dietro e andare subito in pressione quando la perdiamo. Non ho giocato tanto quanto avrei voluto, ma mi ha trasmesso tranquillità. Crede in me. Spero di acquisire importanza nella squadra”.

Si vede nella Roma del prossimo anno?

"Non penso ad altro se non a essere qui l’anno prossimo. Voglio restare e penso di avere la qualità per essere una parte importante della squadra. Il mio obiettivo è quello di essere un giocatore chiave e di fare bene in questa città”.

Adesso la sfida contro il Siviglia.

"È una squadra con un’energia pazzesca. I loro esterni salgono e scendono in continuazione. Hanno Ocampos e Banega, che per me è un punto di riferimento. Una grande squadra, questa è la loro competizione, ma noi siamo la Roma, siamo forti e siamo in un momento molto buono. Dobbiamo fare il nostro gioco”.

Cosa pensa del caso di positività al Coronavirus di Gudelj?

"Siamo tranquilli. Ieri abbiamo superato i test COVID-19 della UEFA e sono piuttosto esigenti. Penso che saremo tutti al sicuro".