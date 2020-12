Roma vincente e più ‘buona’. Ora Fonseca aspetta solo Zaniolo

vedi letture

La Roma vince contro il Torino, aggancia il terzo posto e domenica contro l’Atalanta ha un’altra occasione per staccare una diretta concorrente alla corsa per un posto in Champions. Insomma lo switch della squadra giallorossa dopo il passaggio alla linea 3 in difesa è evidente, gli uomini di Fonseca hanno assorbito meglio l’idea di calcio del portoghese e anche in fase di recupero del pallone sembra una squadra più ordinata. Un dato che esalta quest'ultimo aspetto è il numero di cartellini gialli. Nelle 18 partite fin qui disputate da inizio stagione sono 31 le ammonizioni, ben 19 in meno rispetto all’anno scorso. In Serie A, ad esempio, la Roma è la terza squadra con il minor numero di gialli (19), meglio hanno fatto solamente il Napoli (16) e il Cagliari (17).

D’altronde siamo a Natale e non si può non essere più buoni, ma c’è anche un altro fattore che incide sul minor numero di cartellini gialli presi dai giallorossi ed è l’assenza di Nicolò Zaniolo che lo scorso anno a questo punto della stagione era il giocatore più sanzionato con 5 ammonizioni tra campionato ed Europa League. Un aspetto, quello del cartellino facile, che Nicolò deve ancora migliorare e sul quale deve lavorare. Sicuramente lo farà a partire da marzo, quando Fonseca spera di riaverlo di nuovo tra i giocatori a disposizione. L’obiettivo di Zaniolo è quello: tornare in Primavera e la sensazione, dopo la visita di ieri a Innsbruck dal dottor Fink, è che si vada in questa direzione. Dal professore che lo ha operato è arrivato il via libera per tornare a correre in campo e iniziare gradualmente ad aumentare i carichi, il tutto senza forzare per evitare ricadute perché è vero che Zaniolo scalpita per rientrare, ma la voglia di aiutare la Roma ed essere presente all’Europeo è maggiore.