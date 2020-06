Roma, vincere l'Europa League per il bilancio e per attirare nuovi soci

Arrivare in fondo all'Europa League sollevando il secondo trofeo continentale per club potrebbe avere una doppia valenza per la Roma di James Pallotta in questa seconda parte di stagione. In primis c'è il posto ai gironi della prossima Champions League garantito alla vincitrice. Poi l'aspetto economico e societario. Come riporta La Gazzetta dello Sport la vittoria dell'ex Coppa UEFA garantirebbe altri 17,4 milioni di euro d'incassi, in aggiunta ai 19,75 già incassati prima del lockdown. Una boccata d'aria fresca per un club che ha una situazione di bilancio non propriamente eccelsa. In più chiudere questa complicatissima stagione con la ribalta di un trofeo in bacheca potrebbe portare nella Capitale nuovi sponsor e magari imprenditori interessati ad entrare nel club visto il forte rallentamento sull'ipotesi Friedkin per il passaggio di proprietà.