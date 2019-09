© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Henrik Mkhitaryan è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma: l'armeno lascia l'Arsenal dopo una esperienza agrodolce e si appresta a diventare un nuovo giocatore dei giallorossi. Come da noi anticipato, si tratta di un affare condizionato a talune condizioni: operazione in prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento delle 25 presenze.