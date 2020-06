Roma, voglia Zaniolo e Fonseca accelera in allenamento: ecco altre prove di difesa a 3

Se c’è una costante negli allenamenti di Fonseca sono le sue urla e quelle dello staff alla squadra per alzare l’intensità del pressing. Ecco negli ultimi giorni si sentono con maggior insistenza, d’altronde la Roma è a due settimane dal ritorno in campo ufficiale contro la Sampdoria. Forse anche le parole di Petrachi a Sky hanno acceso la spia dentro Trigoria. “All’inizio c’era grande voglia ed entusiasmo, nell’ultima settimana ho visto meno cattiveria negli allenamenti. Devo far capire alla squadra che manca poco” ha detto il diesse. Parole trasformate in fatti da Fonseca che ha iniziato a lavorare anche sulla rapidità dopo una fase di riattivazione muscolare e di lavoro di fondo.

Chi non ha problemi di entusiasmo è Nicolò Zaniolo. Anzi, nel suo caso la famiglia e i dirigenti devono anche frenarlo per evitare che affretti troppo i tempi. Ieri il 22 giallorosso si è operato al naso per risolvere un problema alle vie respiratorie che lo affliggeva da tempo. Un piccolo contrattempo che lo terrà fermo un paio di giorni. Nel weekend avrà comunque modo di fare del lavoro personalizzato e provare a ripartire insieme alla squadra a inizio della prossima. Probabilmente farà lo stesso lavoro dei suoi compagni fatta eccezione delle partitelle (dove Fonseca continua a provare la difesa a 3). Per quelle servirà ancora un po’, ma la road map per il rientro in campo è tracciata e coincide con Roma-Hellas Verona del 15 luglio.