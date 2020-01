© foto di Insidefoto/Image Sport

È giunta ai titoli di cosa l'avventura di Steven Nzonzi al Galatasaray: il centrocampista di proprietà della Roma è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari e secondo quanto riportato da Telefoot, il francese ha mercato soprattutto in Inghilterra, dove West Ham ed Everton si sono interessate a lui. In modo particolare, gli Hammers hanno già avviato i contatti con gli agenti di Nzonzi.