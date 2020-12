Roma-Young Boys 3-1, le pagelle: bene i tre spagnoli, serata da ricordare per Calafiori

vedi letture

Roma-Young Boys 3-1: 34' Nsame (Y), 44' Mayoral, 59' Calafiori, 80' Dzeko

ROMA

Pau Lopez 6 - Sfortunato nell'unico tiro in porta subito nel primo tempo. Nella ripresa non deve mai impegnarsi.

Ibanez 5,5 - Ngamaleu è un cliente abbastanza ostico, non è sempre attento epreciso nelle chiusure. (Dal 46' Spinazzola 6 - Con il suo ingresso la Roma sistema la fascia destra e praticamente non corre più pericoli).

Cristante 5,5 - Gioca con la fascia di capitano al braccio, ma la sua partita non è proprio da ricordare. Soffre Nsame, che lo salta nettamente in occasione del gol. (Dal 65' Fazio 6 - Minuti importanti nelle gambe, Fonseca sta ritrovando un elemento molto importante).

Juan Jesus 6 - Dalle sue parti lo Young Boys non riesce a sfondare. Ordinato, mai in difficoltà, buona prova per il brasiliano.

Bruno Peres 6 - Si distrae un po' troppe volte, lasciando spazi sulla corsia mancina a Garcia e Nsame. Cresce nella ripresa, è sempre pericoloso con le sue sortite offensive.

Villar 6,5 - Nei primi minuti fa un gran lavoro: pressing alto ed efficace, tanti palloni recuperati. Tra i più convincenti (Dal 61' Pellegrini 6 - Un paio di iniziative e una conclusione dalla distanza. Entra con il piglio giusto).

Diawara 6 - Prova a mettere ordine in mezzo al campo, ma gli manca un po' di lucidità e spesso la qualità giusta. Per fortuna gli avversari non sono all'altezza.

Calafiori 7 - Pronti via, e sfiora un gran gol con un pregevole sinistro dalla distanza, che sibila il palo destro. Ci riprova, alla terza ci riesce: un'esecuzione straordinaria, di prima intenzione, che si insacca sotto l'incrocio. Indimenticabile, alla terza da titolare.

Perez 6,5 - Inizio morbido, poi cresce col passare dei minuti e va vicino al gol in un paio di occasioni. Molto mobile anche nella ripresa, tra i più vivaci.

Pedro 6,5 - Il punto di riferimento nei momenti difficili. Lefort e Van Ballmoos gli negano un gol che avrebbe meritato nel primo tempo. (Dal 46' Mkhitaryan 6,5 - Scalda subito le mani del portiere ospite con un gran tiro da fuori. Ogni volta che tocca palla e accelera, sono dolori per la difesa dello Young Boys).

Mayoral 6,5 - La sua vivacità mette in crisi la difesa ospite, che non riesce a leggere quasi mai i suoi movimenti. Segna di rapina, da vero attaccante. (Dal 61' Dzeko 6,5 - Gol importante, l'attaccante bosniaco sta raggiungendo piano piano la condizione ottimale).

Allenatore: Paulo Fonseca 6 - Cercava una risposta dopo la brutta prestazione e la sonora sconfitta di Napoli. La sua squadra, seppur imbottita di riserve, fa la voce grossa anche con lo Young Boys e vince il girone con grande facilità. Squadra solida, determinata e mai in difficoltà, nonostante lo svantaggio. Tante cosiddette seconde linee stanno dimostrando grande affidabilità.

YOUNG BOYS

Von Ballmoos 6 - Evita un passivo che sarebbe stato decisamente peggiore. Non sarà bello stilisticamente in certe occasioni ma risulta comunque efficace come in occasione di alcune uscite fuori dall'area con i piedi. Ci era arrivato sulla conclusione di Pedro ma si è dovuto inchinare alla ribattuta di Borja Mayoral, al capolavoro di Calafiori e alla rete di Dzeko.

Camara 4 - Quando i giocatori della Roma lo puntano in velocità va in difficoltà, come in due occasioni su Borja Mayoral su cui Von Ballmoos ci mette una pezza. Conclude la partita anticipatamente per un brutto fallo di reazione ai danni di Mkhitaryan.

Zesiger 5 - Anche lui va in difficoltà quando gli attaccanti della Roma giocano in maniera rapida dalle sue parti. Impreciso il suo rinvio di testa in occasione del terzo gol della Roma realizzato da Edin Dzeko.

Lefort 5,5 - E' più ordinato al centro della difesa. Provvidenziale il suo recupero su Pedro, solo davanti a Von Ballmoos, nel primo tempo. Nella ripresa viene superato con troppa facilità da Bruno Peres nell'azione del 3-1 della Roma.

Hefti 5,5 - Pronti, via e si perde Calafiori in occasione del primo acuto giallorosso di questo match. Duella con il giovane esterno giallorosso ma è troppo timido quando deve accompagnare l'azione.

Rieder 5,5 - Meno in palla rispetto alla partita di andata ma il giovane centrocampista ha qualità e avrà certamente altre occasioni per far vedere le sue doti. Non questa sera (Dal 58' Sierro 6 - Più ordinato in mezzo al campo, fa girare il pallone con ordine).

Aebischer 5 - Perde diversi palloni nel primo tempo che sarebbero potuti costare caro ai suoi. Commette diverse scorrettezze e svirgola il rinvio che poi porta al capolavoro di Calafiori (Dal 67' Gaudino 6 - Entra bene nel match, si fa vedere per delle buone giocate in velocità).

Garcia 5 - Avrebbe meritato l'ammonizione nelle prime battute del match. Dalla sua parte Bruno Peres spinge con insistenza, in ritardo nella chiusura in occasione del pareggio giallorosso realizzato da Mayoral (Dal 68' Elia 5,5 - Non riesce a cambiare volto all'attacco, si vede poco nella manovra della sua squadra).

Fassnacht 5 - Sottotono questa sera. Seoane lo sposta dalla fascia destra a quella sinistra ma non cambia molto la situazione. Viene fermato molto bene dalla retroguardia giallorossa.

Nsame 6,5 - Si costruisce la rete del momentaneo vantaggio mettendoci dentro le sue qualità migliori come la velocità e la tecnica, superando Cristiante e battendo Pau Lopez in diagonale (Dal 76' Siebatcheu sv).

Ngamaleu 6 - Viene cercato spesso dai suoi compagni, si fa notare per la sua velocità. Nella seconda frazione di gara però cala di intensità e Seoane lo sostituisce (Dal 77' Mambimbi sv).